Ils sont partis à la recherche d’un dinosaure Muséum d’histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Gratuit

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T11:50:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T16:50:00

Ils sont allés en 2024 et 2025 dans le Wyoming, aux Etats-Unis, avec piolets et pinceaux pour creuser le sol de la formation Morrison avec l’espoir de mettre à jour un dinosaure ! Qu’ont-ils trouvé ? Ils vous partagent cette aventure tant scientifique qu’humaine et vous révèlent leurs trouvailles.

Samedi 20 septembre à 11h30, 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30

Dimanche 21 septembre à 10h30, 12h, 14h30 et 16h30

Durée : 20 min

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://museum.nantesmetropole.fr/ »}]

Un dinosaure pour le futur Muséum dinosaure conference

Muséum de la métropole de Nantes