ILYES DJADEL – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

ILYES DJADEL Début : 2025-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.

ILYES DJADELTitre : Vrai Durée show : 1h20 Mise en scène : Mohamed HamidiProduction : en accord avec Djadel FamilyPicth:VRAIIlyes Djadel est la nouvelle révélation de l’humour qui n’a cessé de marquer les esprits depuis son passage au Marrakech du Rire en 2022 où il raconte son expérience au Lycée Catholique.Après un parcours scolaire chaotique et plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux, de la cité au lycée catholique, Ilyes nous raconte tout sur scène ! Jamel Debbouze et Kev Adams le repèrent et décident de produire son premier spectacle VRAI, qui connaît un succès fulgurant depuis 2023Après avoir conquis plus de 100 000 spectateurs dans toute la France , La Cigale et L’Olympia SOLD OUT , Ilyes revient sur scène près de chez vousRéservation pour les personnes en situation de handicap : billetterie@lesdernierscouches.com

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69