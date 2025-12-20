ILYES DJADEL – THEATRE DU GYMNASE Paris
ILYES DJADEL – THEATRE DU GYMNASE Paris mercredi 31 décembre 2025.
ILYES DJADEL Début : 2025-12-31 à 20:30. Tarif : – euros.
DJADEL FAMILY PRESENTE : ILYES DJADEL« Chaque année, on ne sait pas quoi faire au nouvel an, alors, au dernier moment, on improvise. Pour passer à 2025, on a donc décidé d’organiser une soirée où on improvise. Venez passez fêter le nouvel an avec Ilyes Djadel et ses impros. Attention ! Ne soyez pas susceptible ! ».
THEATRE DU GYMNASE 38 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE 75010 Paris 75