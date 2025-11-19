Ilyes Djadel : Vrai Cité des Congrès Nantes

Ilyes Djadel : Vrai Cité des Congrès Nantes mercredi 19 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 20:00 – 21:30

Gratuit : non 39 € 39 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/ilyes-djadel-vrai.html Tout public

One man show Ilyes Djadel est la nouvelle révélation de l’humour qui n’a cessé de marquer les esprits depuis son passage au Marrakech du Rire en 2022 où il raconte son expérience au Lycée Catholique.Après un parcours scolaire chaotique et plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux, de la cité au lycée catholique, Ilyes nous raconte tout sur scène !Jamel Debbouze et Kev Adams le repèrent et décident de produire son premier spectacle, « Vrai », qui connaît un succès fulgurant depuis 2023 Spectacle dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/ilyes-djadel-vrai.html