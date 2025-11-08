Ilyes Djadel – Vrai Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Ilyes Djadel – Vrai Samedi 8 novembre, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

De 33 € à 36 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T20:30:00 – 2025-11-08T23:00:00

Fin : 2025-11-08T20:30:00 – 2025-11-08T23:00:00

Ilyes Djadel, nouvelle révélation de l’humour, présente son spectacle Vrai (durée 1h20). Révélé au Marrakech du Rire 2022, il y raconte son parcours scolaire chaotique, son expérience au lycée catholique et sa fulgurante ascension, après plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux. Produit par Kev Adams, ce premier spectacle connaît un grand succès depuis 2023.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Ilyes Djadel présente son premier spectacle « Vrai », un show percutant et drôle où il raconte son parcours et son regard sur la vie. Saison Culturelle