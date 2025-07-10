I’m deranged Les Quinconces Le Mans
I’m deranged Les Quinconces Le Mans vendredi 30 janvier 2026.
I’m deranged
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-31 21:00:00
Date(s) :
2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01
Mina Kavani
Dans ce récit autobiographique d’un poids et d’une incandescence uniques, l’actrice iranienne Mina Kavani, qui a dû fuir son pays d’origine pour avoir joué dans un film nue et cheveux au vent, soulèvera un à un les pans de sa subjectivité pour laisser entrevoir les béances que crée l’exil. .
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
