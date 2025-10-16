I’M DERANGED | Mina Kavani Théâtre de Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi

I'M DERANGED | Mina Kavani Jeudi 16 octobre, 20h00 Théâtre de Choisy-le-Roi Val-de-Marne

Un monologue écrit, mis en scène et par Mina Kavani : Parce qu’elle rêvait d’un théâtre et d’un cinéma loin de la dictature et de la censure, Mina Kavani a dû quitter son pays, l’Iran, et comme toute une génération d’artistes, elle a rêvé d’ailleurs. I’m deranged raconte la douleur et la vie suspendue, « l’énergie électrique de la révolte » (Le Monde), le chemin d’une femme à travers la dictature et l’exil, portée par la musique enveloppante de Siavash Amini, interdit quant à lui de quitter le territoire iranien.

https://youtu.be/DuAU6ZUYQ1Y

Théâtre de Choisy-le-Roi 4 Av. de Villeneuve Saint-Georges, 94600 Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi 94600 Gondoles Sud Val-de-Marne Île-de-France

Accessibilité : surtitres français, surtitres anglais, surtitres allemand, surtitres adaptés, Langue des signes française et audiodescription I’m Deranged Accessibilité

Laura Severi