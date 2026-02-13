I’m deranged, Théâtre Max Jacob, Quimper

I’m deranged Mercredi 8 avril, 19h00 Théâtre Max Jacob Finistère

Une performance aux allures d’incantation

Seule en scène, l’actrice iranienne Mina Kavani livre un récit vibrant d’exil, de mémoire et de révolte. Menacée pour avoir joué sans voile, elle a fui l’Iran, mais l’éloignement n’efface pas les blessures. Portée par la musique électro de Siavash Amini, sa parole libre, sensuelle et incandescente interroge l’identité, la liberté et l’amour du théâtre. Un témoignage puissant d’une femme déracinée, tiraillée entre deux mondes.

