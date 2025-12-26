I’M DERANGED, Villeneuve-lès-Maguelone

I’M DERANGED

235 Boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

A 21 ans Mina Kavani quitte l’Iran des mollahs pour la France des libertés. Un exil entre-temps devenu définitif, depuis qu’oser jouer une scène d’amour à l’écran lui a interdit tout retour.

Elle laisse derrière elle le milieu intellectuel dans lequel elle a grandi et une vie de fêtes, de transgressions et de rêves d’émancipation, dans un espace underground encore préservé des interdits. Arrivée à Paris elle fait l’expérience du déchirement, celui de l’exil.

Mêlant les registres oniriques, poétiques, grotesques ou surréalistes, Mina Kavani nous livre sur scène un récit poignant et poétique de son expérience, mêlant rêves et réalité. La musique de Siavash Amini, musicien iranien, accompagne ses émotions.

I’m Deranged est avant tout une ode à la résilience et à l’espoir, un hymne à la vie et à la liberté, affirmant la puissance de l’art face à l’oppression.

Accessible pour les personnes à mobilité réduite

à partir de 14 ans

à 20h .

235 Boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 67 69 58 00 culture@villeneuvelesmaguelone.fr

English :

At the age of 21, Mina Kavani left the Iran of the mullahs for the France of freedoms. In the meantime, her exile has become definitive, since daring to play a love scene on screen has forbidden her to return.

