I’m Feeling Supersonic : nuit rock des 10 ans SUPERSONIC Paris

On vous propose une nuit « best of » du Supersonic avec du rock et de la pop… tout ce qui a marqué les 10 années du Supersonic en concert et en nuit.

Avec un live de nuit à 1h de The Notions et un dj set de Vinyl Coyote et de Skakermaker

Alors, tu viens souffler les 10 bougies de ton club rock préféré ?

Entrée sur place à 10 euros. Pour celles et ceux qui ont la flemme de faire la queue, réserve ton ticket coupe-file à 15 euros (quantité limitée). Ce ticket d’or vous permettra d’accéder à la soirée sans attendre et à tout moment de la nuit. Passez devant tout le monde, montrez votre pass et c’est parti, vous pouvez danser =)

Après les concerts au club, place à la nuit « I’m Feeling Supersonic » !

Le samedi 07 février 2026

de 23h00 à 06h00

payant

10 euros.

Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

