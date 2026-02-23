I’m Sommelier, James Sommelier

Bonjour agent 008. Votre mission, si vous l’acceptez, est de décrire le vin qu’oncle Jean a choisi pour le repas de famille. Vous êtes notre seul espoir pour le parfait accord mets et vin.

Votre entrainement au Domaine Fredavelle vous a permis d’apprendre tout le vocabulaire dédié, les étapes clés de la dégustation et les connaissances nécessaires dans les 3 couleurs fruité, charpenté, plat, le disque, les larmes et que sais-je !



La dégustation n’a plus de secret pour vous, nous comptons sur votre professionnalisme !



Ce message s’autodétruira dans 5 secondes . . . . . BANG ! .

English :

Hello agent 008. Your mission, should you decide to accept it, is to describe the wine Uncle Jean has chosen for the family dinner. You are our only hope for the perfect wine and food pairing.

