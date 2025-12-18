IMA Comedy Club 2026 L’Institut du Monde Arabe Paris France
IMA Comedy Club 2026 L’Institut du Monde Arabe Paris France mercredi 28 janvier 2026.
Insolent, connecté, engagé, le stand-up est l’un des arts de la scène les plus en prise avec le monde comme il va. Ancré dans l’actualité et la vie quotidienne, il nous pousse à repenser le monde sous l’angle d’un humour tantôt joyeux, tantôt grinçant, parfois provoquant, toujours décalé.
Fort du succès croissant de ses précédentes éditions, l’IMA Comedy Club investit à nouveau l’Institut du monde arabe et La Cave d’Argenteuil, pour faire rayonner un humour sans frontières.
- Des ateliers d’initiation au stand-up, menés par Tarik Seddak (ancien directeur artistique du Studio Bagel, Golden Moustache et du Jamel Comedy Club) et Christine Berrou, se déploient à Argenteuil et à l’IMA, pour former des humoristes en herbe et leur offrir la possibilité de se produire sur la scène de l’IMA lors de la soirée d’ouverture du festival.
- La scène de l’IMA accueillera une sélection d’artistes parmi les plus prometteurs et percutants : Rebeu de poche, Aby, Adel Fugazi, Flora Amara, Malik Belkhodja, Myriam Baroukh, Sabrine Zayani, Saad, Solay, Sofia Titrit, Youness Hanifi.
- Côté scène arabophone, le festival célèbre l’humour dans toute sa diversité linguistique et culturelle : le Tunisien Nidhal Saadi présentera son nouveau spectacle, et le collectif awk.word réunira sur scène des artistes multilingues pour un show audacieux et sans complexe.
- Le festival se clôturera en beauté avec Adel Fugazi, qui entre absurdité, légèreté et acuité, nous invite dans son univers unique à une pause loin du brouhaha extérieur.
L’IMA Comedy Club à Argenteuil
Un jeudi par mois, l’IMA Comedy Club s’installe à Argenteuil et fait monter sur scène la fine fleur de l’humour, et autant de jeunes talents !
Soirée IMA Comedy Club à Argenteuil｜décembre 2025
Chaque année, l’IMA fait honneur au stand-up avec l’IMA Comedy Club, qui poursuit son expansion à l’Institut du monde arabe et à Argenteuil. Pour sa 7e édition, le festival met en lumière les scènes humoristiques arabophones et francophones à travers une programmation foisonnante mêlant galas, seul·e·s en scène et découvertes inédites.
Du mercredi 28 janvier 2026 au dimanche 01 février 2026 :
payant
- Plein tarif : 26€
- Adhérents et Amis de l’IMA : 22 €
- – de 26 ans : 12€
Public jeunes et adultes.
début : 2026-01-28T01:00:00+01:00
fin : 2026-02-02T00:59:59+01:00
Date(s) :
L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France
https://www.imarabe.org/fr/agenda/festivals/ima-comedy-club-2026 +33140513838
