IMA Comedy Club 2026 L’Institut du Monde Arabe Paris France

Insolent, connecté, engagé, le stand-up est l’un des arts de la scène les plus en prise avec le monde comme il va. Ancré dans l’actualité et la vie quotidienne, il nous pousse à repenser le monde sous l’angle d’un humour tantôt joyeux, tantôt grinçant, parfois provoquant, toujours décalé.

Fort du succès croissant de ses précédentes éditions, l’IMA Comedy Club investit à nouveau l’Institut du monde arabe et La Cave d’Argenteuil, pour faire rayonner un humour sans frontières.

Des ateliers d’initiation au stand-up, menés par Tarik Seddak (ancien directeur artistique du Studio Bagel, Golden Moustache et du Jamel Comedy Club) et Christine Berrou, se déploient à Argenteuil et à l’IMA, pour former des humoristes en herbe et leur offrir la possibilité de se produire sur la scène de l’IMA lors de la soirée d’ouverture du festival.

La scène de l’IMA accueillera une sélection d’artistes parmi les plus prometteurs et percutants : Rebeu de poche, Aby, Adel Fugazi, Flora Amara, Malik Belkhodja, Myriam Baroukh, Sabrine Zayani, Saad, Solay, Sofia Titrit, Youness Hanifi.

Côté scène arabophone, le festival célèbre l’humour dans toute sa diversité linguistique et culturelle : le Tunisien Nidhal Saadi présentera son nouveau spectacle, et le collectif awk.word réunira sur scène des artistes multilingues pour un show audacieux et sans complexe.

Le festival se clôturera en beauté avec Adel Fugazi, qui entre absurdité, légèreté et acuité, nous invite dans son univers unique à une pause loin du brouhaha extérieur.

L’IMA Comedy Club à Argenteuil

Un jeudi par mois, l’IMA Comedy Club s’installe à Argenteuil et fait monter sur scène la fine fleur de l’humour, et autant de jeunes talents !

Soirée IMA Comedy Club à Argenteuil｜décembre 2025

Chaque année, l’IMA fait honneur au stand-up avec l’IMA Comedy Club, qui poursuit son expansion à l’Institut du monde arabe et à Argenteuil. Pour sa 7e édition, le festival met en lumière les scènes humoristiques arabophones et francophones à travers une programmation foisonnante mêlant galas, seul·e·s en scène et découvertes inédites.

Du mercredi 28 janvier 2026 au dimanche 01 février 2026 :

payant

Plein tarif : 26€

Adhérents et Amis de l’IMA : 22 €

– de 26 ans : 12€

Public jeunes et adultes.

