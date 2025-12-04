Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Image de soi et confiance Maison de quartier de la Bottière Nantes jeudi 4 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-04 14:00 – 16:15
Gratuit : non Libre et conscient, à partir de 2€ Adulte, En famille 

Atelier animé par Fatia Lazaar, Conseillère en imageUn atelier pour aider les femmes à aimer leur apparence, pour débloquer les complexes qui peuvent freiner l’épanouissement au quotidien, pour mieux vivre sa grossesse et son post-partum sur le plan vestimentaire, esthétique et de sa relation à soi/à son corps.> Comment s’habiller avec un ventre qui s’arrondit chaque mois ?> Comment continuer à prendre soin de son corps, de soi avec un bébé ?> Comment se sentir bien dans ses vêtements pendant et après la grossesse ?> Comment préparer sa reprise de travail ?Fatia Lazaar, conseillère en image, vous partagera tous ses conseils bien-être avec bienveillance, pour que vous puissiez repartir avec des astuces beauté/look et vous donner un peu de temps au quotidien, en incluant (ou pas) votre bébé.-A l’arrivée de son 1er enfant et après une prise de poids de 35kg, Fatia a eu besoin de redécouvrir son corps, sa féminité pour que s’habiller et prendre soin d’elle ne soit plus une souffrance ou une gêne au quotidien. Elle a rapidement cherché de l’aide pour ne pas s’oublier en tant que femme. Puis, elle a choisi de se former au conseil en image et à des techniques de développement personnel, pour créer son activité de conseillère en image et coach en confiance en soi.

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/image-de-soi-et-confiance