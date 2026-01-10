Image tibétain en dialogue Maison de la Conversation Paris
Un temps partagé pour découvrir le cinéma tibétain autrement : atelier d’échange et d’expérimentation, vernissage, puis projection suivie de discussions. Une après-midi ouverte à toutes et tous, curieux comme amateurs de cinéma.
Date
Samedi 28 février
⏰ Horaires
14h – 19h
Tarif
Gratuit
Animation
Tibet Film Festival
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
- Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
- Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
- Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
