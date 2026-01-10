Image tibétain en dialogue Maison de la Conversation Paris

Un temps partagé pour découvrir le cinéma tibétain autrement : atelier d’échange et d’expérimentation, vernissage, puis projection suivie de discussions. Une après-midi ouverte à toutes et tous, curieux comme amateurs de cinéma.

Date

Samedi 28 février

⏰ Horaires

14h – 19h

Tarif

Gratuit

Animation

Tibet Film Festival

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

: lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

: T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Une après-midi pour découvrir le cinéma tibétain autrement : atelier, vernissage, projection et échanges, ouverte à toutes et tous.

Le samedi 28 février 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-28T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-28T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-28T14:00:00+02:00_2026-02-28T18:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/image-tibetain-en-dialogue-tickets-1980174568439?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

