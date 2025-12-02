Imagerie Sud Hôtel Novotel Nice Arénas Aéroport Nice

Imagerie Sud

Hôtel Novotel Nice Arénas Aéroport 455 promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

2025-12-02

Congrès médical sur le thème Traitement percutané et gestion dans le temps des valvuopathies

English : Imagerie Sud

Medical conference on the topic: Percutaneous treatment and long-term management of valvular heart disease

German : Imagerie Sud

Medizinischer Kongress zum Thema: Perkutane Behandlung und zeitliches Management von Herzklappenerkrankungen

Italiano : Imagerie Sud

Conferenza medica su: Trattamento percutaneo e gestione delle patologie valvolari nel tempo

Espanol : Imagerie Sud

Conferencia médica sobre: Tratamiento percutáneo y gestión de las valvulopatías a lo largo del tiempo

