Imagerie Sud Hôtel Novotel Nice Arénas Aéroport Nice

Hôtel Novotel Nice Arénas Aéroport 455 promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes
2025-12-02
2025-12-02
2025-12-02
Congrès médical sur le thème Traitement percutané et gestion dans le temps des valvuopathies
Hôtel Novotel Nice Arénas Aéroport 455 promenade des Anglais Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : Imagerie Sud
Medical conference on the topic: Percutaneous treatment and long-term management of valvular heart disease
German : Imagerie Sud
Medizinischer Kongress zum Thema: Perkutane Behandlung und zeitliches Management von Herzklappenerkrankungen
Italiano : Imagerie Sud
Conferenza medica su: Trattamento percutaneo e gestione delle patologie valvolari nel tempo
Espanol : Imagerie Sud
Conferencia médica sobre: Tratamiento percutáneo y gestión de las valvulopatías a lo largo del tiempo
