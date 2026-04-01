Imagerie Sud Hôtel Novotel Nice Arénas Aéroport Nice

Nice

Imagerie Sud

Hôtel Novotel Nice Arénas Aéroport 455 promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-07

Congrès médical sur le thème l’apport de l’IRM dans les MINOCA

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Hôtel Novotel Nice Arénas Aéroport 455 promenade des Anglais Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Imagerie Sud

Medical conference on the topic: the contribution of MRI in MINOCA

L’événement Imagerie Sud Nice a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur