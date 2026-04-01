Imagerie Sud Hôtel Novotel Nice Arénas Aéroport Nice
Imagerie Sud Hôtel Novotel Nice Arénas Aéroport Nice mardi 7 avril 2026.
Nice
Imagerie Sud
Hôtel Novotel Nice Arénas Aéroport 455 promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-07
Congrès médical sur le thème l’apport de l’IRM dans les MINOCA
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Hôtel Novotel Nice Arénas Aéroport 455 promenade des Anglais Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Imagerie Sud
Medical conference on the topic: the contribution of MRI in MINOCA
L’événement Imagerie Sud Nice a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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