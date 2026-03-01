Images, corps, pouvoir Les années 80 dans la Collection Lambert Collection Lambert Avignon

Images, corps, pouvoir Les années 80 dans la Collection Lambert

Collection Lambert 5 rue Violette Avignon Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

12/25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-07-04 2026-07-26 2026-09-02

Afin de renouveler le regard sur les œuvres permanentes conservées à Avignon, la Collection Lambert ouvre les espaces de l’hôtel de Caumont sans interruption.

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Collection Lambert 5 rue Violette Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 16 56 23 bienvenue@collectionlambert.com

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English : Images, bodies, power The 80s in the Lambert Collection

The Collection Lambert is opening the Hôtel de Caumont to the public without interruption, in order to offer a fresh perspective on the permanent works conserved in Avignon.

L’événement Images, corps, pouvoir Les années 80 dans la Collection Lambert Avignon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Avignon Tourisme