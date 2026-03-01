Images, corps, pouvoir Les années 80 dans la Collection Lambert Collection Lambert Avignon
Images, corps, pouvoir Les années 80 dans la Collection Lambert Collection Lambert Avignon samedi 28 mars 2026.
Images, corps, pouvoir Les années 80 dans la Collection Lambert
Collection Lambert 5 rue Violette Avignon Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
12/25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-07-04 2026-07-26 2026-09-02
Afin de renouveler le regard sur les œuvres permanentes conservées à Avignon, la Collection Lambert ouvre les espaces de l’hôtel de Caumont sans interruption.
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Collection Lambert 5 rue Violette Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 16 56 23 bienvenue@collectionlambert.com
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English : Images, bodies, power The 80s in the Lambert Collection
The Collection Lambert is opening the Hôtel de Caumont to the public without interruption, in order to offer a fresh perspective on the permanent works conserved in Avignon.
L’événement Images, corps, pouvoir Les années 80 dans la Collection Lambert Avignon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Avignon Tourisme