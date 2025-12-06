Images de Justice Cinéma ARVOR Rennes Dimanche 1 février 2026, 20h15 Ille-et-Vilaine

Gratuit

IMAGE DE JUSTICES est un festival qui qui se donne pour vocation d’interroger la justice par le biais du cinéma documentaire. Né en 2003 au Parlement de Bretagne, l’événement s’articule autour de pro…

**Projection du film _The Act of Killing_ de Joshua Oppenheimer**

(Norvège, Royaume-Uni, Danemark • 2012 • 115 minutes • Final Cut For Real)

Lorsque Joshua Oppenheimer se rend en Indonésie pour réaliser un documentaire sur le massacre de plus d’un million d’opposants politiques en 1965, il n’imagine pas que, 45 ans après les faits, les survivants terrorisés hésiteraient à s’exprimer. Les bourreaux, eux, protégés par un pouvoir corrompu, s’épanchent librement et proposent même de rejouer les scènes d’exactions qu’ils ont commises. Joshua Oppenheimer s’empare de cette proposition dans un exercice de cinéma-vérité inédit où les bourreaux revivent fièrement leurs crimes devant la caméra, en célébrant avec entrain leur rôle dans cette tuerie de masse. Une plongée vertigineuse dans les abysses de l’inhumanité, une réflexion saisissante sur l’acte de tuer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-01T20:15:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T23:00:00.000+01:00

0223424437 lorene@comptoirdudoc.org

Cinéma ARVOR 11 rue de Châtillon, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine