Images de Justice Le Bâtiment à Modeler Rennes Dimanche 1 février 2026, 14h00

Gratuit

IMAGE DE JUSTICES est un festival qui qui se donne pour vocation d’interroger la justice par le biais du cinéma documentaire. Né en 2003 au Parlement de Bretagne, l’événement s’articule autour de pro…

Une journée de projection et d’échanges au BAM.

**14h : projection du film _A Move_ d’Elahe Esmaili**

Projection gratuite (Iran, Royaume-Uni • 2024 • 27 minutes • Jumping Ibex)

Alors que la révolution “Femme, Vie, Liberté” bat son plein à Téhéran, la cinéaste Elahe Esmaili aide ses parents à vider la maison familiale. Les cartons s’empilent et les discussions fusent entre les générations : Elahe ne porte pas de hijab et incarne ainsi le courage des luttes de son temps. Mais peut-on changer une société comme on changerait de maison ?

**Suivi d’une Table ronde : Comment filmer son ennemi ?**

_Il faudra d’abord s’accorder sur une définition, qui ne sera peut-être pas commune d’ailleurs, de ce qu’est pour chacun l’ennemi. Est-ce l’adversaire idéologique avec qui échanger, car on peut être en désaccord et tenter le pari du lien ? Mais quand cet opposant détient le pouvoir, celui de tuer, celui qui a déjà servi à torturer, ou quand il surgit depuis l’intimité familiale, la discussion est-elle vraiment possible ? La forme du film dépend-elle de ces distinctions ? Ces échanges filmés sont-il un moyen de cicatriser un traumatisme, ou une solution pour redevenir acteur de la situation? La caméra devient-elle un biais pour reprendre le pouvoir, s’émanciper ? Pourquoi cette nécessité de montrer ce dialogue, quelle que soit sa forme, à des spectateurs? Quelle relation naît alors de cet échange ? Le système de production du film tient-il compte de l’antinomie du filmeur et du filmé : peut-on accepter l’argent, ou la reconnaissance institutionnelle, de son ennemi?_

Une table ronde avec les cinéastes : Sylvie Ballyot, Antoine Dubos, Farahnaz Sharifi, Mehran Tamadon et Mathias Théry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-01T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T18:00:00.000+01:00

0223424437 lorene@comptoirdudoc.org

Le Bâtiment à Modeler 2 Rue André Trasbot, 35000 Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine