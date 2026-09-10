Images de Sucy : du village à la ville, Orangerie du château de Sucy, Sucy-en-Brie

Informations pratiques

Images de Sucy : du village à la ville 19 et 20 septembre Orangerie du château de Sucy Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la banlieue parisienne s’est beaucoup développée. Des villages qui avaient jusque-là gardé un caractère rural se sont transformé en accueillant une population nouvelle et sont devenus des villes de banlieue. C’est le cas de Sucy-en- Brie, passant de 6.000 habitants en 1945 à près de 28.000 aujourd’hui.

La Société Historique et Archéologique de Sucy-en-Brie a voulu rendre compte de ces transformations en remontant dans le temps à l’aide des cartes anciennes et des photos aériennes, largement diffusées par l’Institut Géographique National. De la première carte de Sucy de 1691 aux vues aériennes contemporaines, en passant par le cadastre napoléonien, vous découvrirez comment Sucy a évolué, au fil des siècles, pour devenir une vraie ville.

Orangerie du château de Sucy Avenue Georges-Pompidou 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 90 29 39 http://www.ville-sucy.fr Dépendance du château de Sucy, édifié en 1660 par l’architecte François Le Vau, l’orangerie a été transformée pour accueillir des concerts et des expositions. Accolée au Château, l’Orangerie retient l’attention par le style classique de sa façade, faisant écho à celle, identique, du château. RER A Sucy-Bonneuil / Bus 308 arrêt Centre administratif / Bus Situs ligne 1 ou 5 arrêt Mairie

Exposition « Images de Sucy : du village à la ville »

Ville de Sucy