Images des Noëls en Moselle Archives départementales de la Moselle Saint-Julien-lès-Metz 1 décembre 2025 – 28 février 2026 gratuit

exposition Images des Noëls en Moselle visible aux Archives départementales de la Moselle et au CAITM de Saint-Avold

Images des Noëls en Moselle

La période de Noël et celle de la nouvelle année qui lui succède sont l’occasion d’échanger ses vœux et souhaits. Si les messageries électroniques sont depuis de nombreuses années privilégiées, pour autant les traditionnelles cartes de vœux n’ont pas disparu.

Du 1er décembre 2025 au 27 février 2026, les Archives départementales de la Moselle vous invitent à découvrir ou redécouvrir cette tradition des vœux grâce à la présentation de cartes postales, mais aussi d’objets emblématiques témoins de ces traditions de Noël et de fin d’année comme les productions traditionnelles des boules de Noël de Meisenthal ou encore des jouets. L’exposition est visible à Saint-Julien-lès-Metz et à Saint-Avold !

Archives départementales de la Moselle

1 allée du château 57070 Saint-Julien-lès-Metz

Tél. 03 87 78 05 00

Courriel : [archives@moselle.fr](mailto:archives@moselle.fr)

Site internet : www.archives57.com

Entrée libre

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 45

Samedi de 8 h 30 à 12 h 30 (fermeture exceptionnelle un samedi par mois et pendant les vacances estivales, consulter le site internet www.archives57.com )

Centre des Archives industrielles et techniques de la Moselle

Rue du Merle 57500 Saint-Avold.

Tél. 03 87 78 06 78.

Courriel : [archives@moselle.fr](mailto:archives@moselle.fr)

Site internet : www.archives57.com

Visites de groupes sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-01T08:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T09:00:00.000+01:00

