Images et chansons de la Libération – Nouvelle-Église, 11 mai 2025 07:00, Nouvelle-Église.

Pas-de-Calais

Images et chansons de la Libération rue du marais Nouvelle-Église Pas-de-Calais

Début : 2025-05-11

fin : 2025-05-11

2025-05-11

En reliant les événements qui se sont déroulés en 1944 1945 à Audruicq et dans la région à la chanson française de l’époque, on obtient un cocktail inédit et une animation conviviale à la fois culturelle et festive. Martin Deheeger interprète les chants à la guitare et le scénario, écrit par Christian Defebvre, fait revivre en images cette période particulière de notre histoire. Un bon moment en perspective… .

rue du marais

Nouvelle-Église 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France serviceculturel@ccra.fr

