AGENDA · Changé
Imagin-VR Privé, showroom FT, Changé
vendredi 3 juillet 2026 · showroom FT · Changé
Informations pratiques
Imagin-VR Privé Vendredi 3 juillet, 10h00 showroom FT Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T10:00:00+02:00 – 2026-07-03T14:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T10:00:00+02:00 – 2026-07-03T14:00:00+02:00
Réunion REM 53
showroom FT 2 rue Marie Curie 53000 LAVAL Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire
Événement La French Tech
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