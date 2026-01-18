Imagin’à Brive (Espace des 3 provinces) Brive-la-Gaillarde

Imagin’à Brive (Espace des 3 provinces)

1ère édition du Salon des littératures de l’imaginaire et de la romance.

Invités d’honneur: Penn Cole, A.J. Twice.

Auteurs en dédicace, illustrations, animations et conférences.

Entrée libre.

10h-18h. .

Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

