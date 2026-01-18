Imagin’à Brive (Espace des 3 provinces) Brive-la-Gaillarde
Imagin’à Brive (Espace des 3 provinces) Brive-la-Gaillarde samedi 28 février 2026.
Imagin’à Brive (Espace des 3 provinces)
Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28
1ère édition du Salon des littératures de l’imaginaire et de la romance.
Invités d’honneur: Penn Cole, A.J. Twice.
Auteurs en dédicace, illustrations, animations et conférences.
Entrée libre.
10h-18h. .
Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Imagin’à Brive (Espace des 3 provinces)
L’événement Imagin’à Brive (Espace des 3 provinces) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-14 par Brive Tourisme