Imaginaire et politique La Mauvaise Herbe Eymet

Imaginaire et politique

La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet Dordogne

Hugo est un ancien libraire passionné de science-fiction, de fantasy, et de littérature fantastique (en plus d’être militant queer et féministe) ! Avec Sodome et Gomorrhe , son blog littéraire, il partage régulièrement ses chroniques et ses critiques, mais aussi des playlists, des éditos et les ses propres fictions !

Nous sommes donc impatientes de le recevoir chez nous pour une soirée dédiée à la littérature de l’imaginaire et son pouvoir politique ! .

La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 librairie@lamauvaiseherbe.eu

