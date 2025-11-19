Imaginaire et politique La Mauvaise Herbe Eymet
Imaginaire et politique La Mauvaise Herbe Eymet mercredi 19 novembre 2025.
Imaginaire et politique
La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet Dordogne
Hugo est un ancien libraire passionné de science-fiction, de fantasy, et de littérature fantastique (en plus d’être militant queer et féministe) ! Avec Sodome et Gomorrhe , son blog littéraire, il partage régulièrement ses chroniques et ses critiques, mais aussi des playlists, des éditos et les ses propres fictions !
Nous sommes donc impatientes de le recevoir chez nous pour une soirée dédiée à la littérature de l’imaginaire et son pouvoir politique ! .
La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 librairie@lamauvaiseherbe.eu
