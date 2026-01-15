IMAGINAIRE SPATIAL PAVILLON BLANC HENRI MOLINA Colomiers

IMAGINAIRE SPATIAL

PAVILLON BLANC HENRI MOLINA 4 Place Alex Raymond Colomiers Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-16

Cette année, le voyage et l’exploration sont au centre de la programmation du Pavillon blanc Henri-Molina. En ce début d’année, débute le second temps de programmation intitulé Imaginaire spatial !

Un temps consacré à la redécouverte de l’espace en croisant les regards artistiques et scientifiques, et qui vous invite à apprendre et rêver de cet ailleurs.

Pour lancer ce temps, un week-end festif et riche vous attend avec au programme Inauguration de l’exposition de Amélie Bouvier (visite suivie d’une rencontre avec un chercheur sur la thématique de l’espace), une expérience documentaire en réalité virtuelle Dans la peau de Thomas Pesquet pour revivre sa mission spatiale, un concert intitulé Pilote de l’artiste Christelle Armenio (Électro pop), des ateliers créatifs Paysages cosmiques , un planétarium mobile proposé par Planète Sciences pour observer les étoiles et les constellations ou encore l’atelier-concert Voyage spatial au thérémine par Jimmy Virani. .

PAVILLON BLANC HENRI MOLINA 4 Place Alex Raymond Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie contact@pavillonblanc-colomiers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year, travel and exploration are at the heart of Pavillon Blanc Henri-Molina’s programming. At the start of the new year, the second programming phase begins, entitled Imaginaire spatial!

L’événement IMAGINAIRE SPATIAL Colomiers a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE