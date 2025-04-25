IMAGINAIRES KRÉATIFS / Visions hospitalières / Visions Minérales Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune

IMAGINAIRES KRÉATIFS / Visions hospitalières / Visions Minérales Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune vendredi 25 avril 2025.

IMAGINAIRES KRÉATIFS / Visions hospitalières / Visions Minérales

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu des Hospices Civils de Beaune Beaune Côte-d’Or

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-25 18:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-04-25 2025-10-10

Faire s’entrecroiser patrimoine vivant & création contemporaine, à partir du fil d’Ariane d’une histoire de territoire commune, reliée depuis 10 ans par l’inscription des deux sites à la zone des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial UNESCO. Comment la création contemporaine investit un monument historique emblématique de la mémoire hospitalière bourguignonne ? Comment l’histoire d’une institution charitable multiséculaire se traduit sur le front de taille d’une ancienne carrière, lieu d’expression à ciel ouvert pour les artistes Street-Art ?

> VENDREDI 10 OCTOBRE, à 18h

inauguration en présence de DELTA dans la cour d’honneur façade Saint-Louis .

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu des Hospices Civils de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté hospices.hoteldieu@ch-beaune.fr

English : IMAGINAIRES KRÉATIFS / Visions hospitalières / Visions Minérales

German : IMAGINAIRES KRÉATIFS / Visions hospitalières / Visions Minérales

Italiano :

Espanol :

L’événement IMAGINAIRES KRÉATIFS / Visions hospitalières / Visions Minérales Beaune a été mis à jour le 2025-08-20 par Association des Climats du vignoble de Bourgogne