IMAGINA’LIVRES 11ÈME ÉDITION SALLE DU CONFLUENT Portet-sur-Garonne

IMAGINA’LIVRES 11ÈME ÉDITION

SALLE DU CONFLUENT Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12

2026-04-11

Cette 11ème édition vous invite à embarquer pour un voyage aux frontières du rêve, sur le thème évocateur des Épopées aquatiques .

Plongez dans les univers fascinants de l’imaginaire avec Imagina’livres, salon dédié à la fantasy, la science-fiction, le fantastique et l’horreur.

Durant deux jours, auteurs, maisons d’édition, illustrateurs et artisans y dévoilent leurs créations, pour petits et grands,

entre ombre et lumière. Véritable rendez-vous des passionnés, Imagina’livres célèbre chaque année la richesse de la littérature

et la beauté de l’imaginaire.

Une anthologie rassemble pour l’occasion les meilleures nouvelles d’auteurs SFFF (science-fiction, fantasy, fantastique). .

SALLE DU CONFLUENT Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 72 43 00 mediatheque@portetgaronne.fr

English :

This 11th edition invites you to embark on a voyage to the frontiers of dreams, on the evocative theme of Aquatic Epics .

