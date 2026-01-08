IMAGINA’LIVRES 11ÈME ÉDITION SALLE DU CONFLUENT Portet-sur-Garonne
IMAGINA’LIVRES 11ÈME ÉDITION
SALLE DU CONFLUENT Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne Haute-Garonne
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12
2026-04-11
Cette 11ème édition vous invite à embarquer pour un voyage aux frontières du rêve, sur le thème évocateur des Épopées aquatiques .
Plongez dans les univers fascinants de l’imaginaire avec Imagina’livres, salon dédié à la fantasy, la science-fiction, le fantastique et l’horreur.
Durant deux jours, auteurs, maisons d’édition, illustrateurs et artisans y dévoilent leurs créations, pour petits et grands,
entre ombre et lumière. Véritable rendez-vous des passionnés, Imagina’livres célèbre chaque année la richesse de la littérature
et la beauté de l’imaginaire.
Une anthologie rassemble pour l’occasion les meilleures nouvelles d’auteurs SFFF (science-fiction, fantasy, fantastique). .
SALLE DU CONFLUENT Rue de l'Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie
English :
This 11th edition invites you to embark on a voyage to the frontiers of dreams, on the evocative theme of Aquatic Epics .
