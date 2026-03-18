Imaginapuces Rencontre avec Yi Zhang Imaginarium Belfort
Imaginapuces Rencontre avec Yi Zhang Imaginarium Belfort dimanche 5 avril 2026.
Imaginapuces Rencontre avec Yi Zhang
Imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Imaginapuces #5
Artiste invitée Yi Zhang, aquarelliste.
Les imaginapuces sont un moment de rencontre et d’échanges avec un·e des artistes exposé·es à l’Imaginarium.
Ils se déroulent pendant les puces de la vieille ville, durant les mois doux, d’avril à septembre
C’est l’occasion d’apprécier plus en détail le travail d’un·e artiste et/ou de découvrir des travaux inédits.
Des évènements à ne pas manquer ! .
Imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 40 59 79 sophie@limaginarium-belfort.fr
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L’événement Imaginapuces Rencontre avec Yi Zhang Belfort a été mis à jour le 2026-03-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)