Imaginapuces Rencontre avec Yi Zhang Imaginarium Belfort

Imaginapuces Rencontre avec Yi Zhang

Imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Imaginapuces #5

Artiste invitée Yi Zhang, aquarelliste.

Les imaginapuces sont un moment de rencontre et d’échanges avec un·e des artistes exposé·es à l’Imaginarium.

Ils se déroulent pendant les puces de la vieille ville, durant les mois doux, d’avril à septembre

C’est l’occasion d’apprécier plus en détail le travail d’un·e artiste et/ou de découvrir des travaux inédits.

Des évènements à ne pas manquer ! .

Imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 40 59 79 sophie@limaginarium-belfort.fr

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English :

L’événement Imaginapuces Rencontre avec Yi Zhang Belfort a été mis à jour le 2026-03-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)