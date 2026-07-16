Imaginarium: quand l’innovation prend forme, Siège Social d’Exotec, Wasquehal

Informations pratiques

Imaginarium: quand l’innovation prend forme 19 et 20 septembre Siège Social d’Exotec Nord

Limité à 40 personnes par heure (de 9h à 15h)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Exotec ouvre les portes de l’Imaginarium et propose une visite guidée pour découvrir, de manière concrète, comment la robotique et le logiciel s’inscrivent aujourd’hui dans le patrimoine industriel contemporain.

Accompagné·e·s par un expert technique, les visiteur·euse·s plongent dans les coulisses d’une entreprise technologique française et découvrent comment des solutions robotiques sont conçues, testées et déployées pour répondre à des usages industriels réels. Pensée pour être accessible à toutes et tous, la visite ne nécessite aucune connaissance préalable : les technologies, leurs usages et leurs enjeux sont expliqués avec pédagogie, à partir d’exemples concrets et de temps d’échange.

Le parcours met en lumière les métiers et les équipes qui rendent ces systèmes possibles au quotidien, et les enjeux qu’ils adressent en matière de performance, de sécurité et de conditions de travail.

La visite est aussi l’occasion de découvrir l’Imaginarium, un bâtiment de plus de 25 000 m², conçu pour s’intégrer pleinement dans le paysage urbain de la métropole lilloise. Héritier du passé industriel de la région, il incarne une ambition forte : faire de la robotique et de l’ingénierie un patrimoine vivant, tourné vers l’avenir.

Siège Social d’Exotec 1 avenue du Molinel, 59290 Wasquehal – France Wasquehal 59290 Le Capreau Nord Hauts-de-France 0608741047 https://www.exotec.com [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/hPtmeiWPif »}] Imaginarium est le siège mondial d’Exotec, inauguré en février 2026 à Wasquehal.

Ce bâtiment de 25 000 m² est conçu comme un pôle d’innovation et industriel central, réunissant sur un même site la recherche, le développement, la production et les opérations. Il accueille plus de 700 collaborateurs et collaboratrices et incarne notre choix de concevoir et produire en Europe des solutions robotiques, déployées auprès de clients à l’échelle internationale. Imaginarium est situé à Wasquehal, le long du canal de Roubaix. Il est accessible en métro (ligne 2) via les stations Wasquehal – Hôtel de Ville ou Wasquehal – Pavé de Lille, ainsi qu’en bus et en train (gare de Croix–Wasquehal). Le site est également accessible à vélo, notamment par les cheminements le long du canal, et en voiture, avec des possibilités de stationnement à proximité.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Exotec ouvre les portes de l’Imaginarium et propose une visite guidée pour découvrir, de manière concrète, comment la robotique et le logiciel le …

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