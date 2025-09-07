Imagine Challenge / Relever le défi de l’innovation vertueuse Faculté des Sciences Economiques Rennes

Gratuit, sur inscription

Osez relever le challenge et proposer en équipes pluridisciplinaires des solutions vertueuses à des défis posés par des entreprises/organisations du territoire pour un avenir désirable.

**DU 26 AU 31 JANVIER 2026**

### Qu’est-ce que Imagine Challenge ?

Né de la fusion du « Challenge Digital Transformer » et du « Challenge Sustainability Transformer », Imagine Challenge est un événement unique rassemblant des étudiantes et des étudiants des universités et grandes écoles rennaises. Ensemble par équipes pluridisciplinaires, accompagnés par des mentors et des experts, ils proposent des solutions vertueuses aux défis posés par des entreprises/organisations du territoire.

### Qui est concerné ?

Les étudiantes et les étudiants de niveau bac+3 minimum issus d’une des formations des établissements partenaires :

* Université de Rennes

* Université Rennes 2

* Agrocampus Ouest

* CentraleSupélec

* École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)

* Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information (ENSAI)

* École Normale Supérieure de Rennes (ENS Rennes)

* École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR)

* Institut National des Sciences Appliquées (INSA Rennes)

* Sciences Po Rennes

* IGR-IAE de Rennes

* IMT Atlantique

* Rennes School of business

* Institut Supérieur de Design (Saint-Malo)

* EDUC

* Collège Doctoral de Bretagne.

Pas de prérequis nécessaire, juste de l’intérêt, de la curiosité et de l’engagement !

### Pourquoi relever ce challenge ?

Pour relever un défi, s’enrichir, développer ses compétences transversales et techniques, travailler en équipe avec des étudiants d’autres disciplines, rencontrer des professionnels (chefs d’entreprise, experts de la transformation numérique et RSE..), travailler sur une problématique réelle d’entreprise, enrichir son CV !

### Le format

Des conférences, des rencontres inspirantes, des ice-breaker, de la créativité, du Design Thinking, de la pluridisciplinarité, du travail en équipe avec le soutien de mentors, de la préparation au pitch, une plénière de clôture avec remise de prix.

**La deuxième édition du challenge se déroulera au sein de la Faculté de Sciences Eco, place hoche à Rennes. Elle s’organisera en plusieurs temps :**

* **Lundi 26 janvier 2026 : 18h – 20h30 : Meet-up (Rencontre des équipes et découverte des défis)**

* **Jeudi 29 janvier 2026 : 18h – 21h : Kickoff (Soirée de lancement officielle avec conférence inaugurale et Atelier Design Thinking)**

* **Vendredi 30 janvier 2026 : 8h – 22h : CréaDay (Formalisation des propositions en équipe avec le soutien des mentors et experts)**

* **Samedi 31 janvier 2026 : 8h – 14h : Endgame (Soutenances et plénière de clôture avec pitch)**

Les entreprises engagées, mobilisées qui ont besoin de vous pour relever les défis seront bientôt révélées.

### [**> JE M'INSCRIS <**](https://forms.office.com/e/c45kwy0GPj)

Faculté des Sciences Economiques
7 place Hoche
35000 Rennes