Imagine Gala de Magie Veigné

Imagine Gala de Magie Veigné samedi 22 novembre 2025.

Imagine Gala de Magie

Rue de Cassiopée Veigné Indre-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

IMAGINE va rassembler le temps d’une soirée à la salle Cassiopée, une pléiade d’artistes internationaux.

Fort de son succès lors de sa première édition en 2023, Imagine va vous faire passer une soirée inoubliable entre grandes illusions, magie, numéro visuel et mentalisme.

amedi 22 novembre 2025 20:30

IMAGINE va rassembler le temps d’une soirée à la salle Cassiopée, une pléiade d’artistes internationaux.

Fort de son succès lors de sa première édition en 2023, Imagine va de nouveau rassembler une pléiade d’artiste internationaux pour vous faire passer une soirée inoubliable entre grandes illusions, magie, numéro visuel et mentalisme.

Organisé par la mairie de Veigné Réservation sur https://billetterie.festik.net/veigne/ Renseignement au 02 47 34 36 36 30 .

Rue de Cassiopée Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36

English :

« IMAGINE » will bring together a host of international artists for one evening at the Salle Cassiopée.

Building on the success of its first edition in 2023, « Imagine » will give you an unforgettable evening of grand illusions, magic, visual acts and mentalism.

German :

« IMAGINE » wird einen Abend lang im Cassiopeia-Saal eine ganze Reihe internationaler Künstler zusammenbringen.

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe im Jahr 2023 wird « Imagine » Ihnen einen unvergesslichen Abend mit großen Illusionen, Zauberei, visuellen Darbietungen und Mentalismus bescheren.

Italiano :

« IMAGINE » riunirà una serie di artisti internazionali per una sera alla Salle Cassiopée.

Sulla scia del successo della sua prima edizione nel 2023, « Imagine » vi regalerà una serata indimenticabile di grandi illusioni, magia, numeri visivi e mentalismo.

Espanol :

« IMAGINE » reunirá a numerosos artistas internacionales durante una velada en la Salle Cassiopée.

Tras el éxito de su primera edición en 2023, « Imagine » le ofrecerá una velada inolvidable de grandes ilusiones, magia, espectáculos visuales y mentalismo.

L’événement Imagine Gala de Magie Veigné a été mis à jour le 2025-07-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme