Imagine la suite de l’illustration Bibliothèque D’aramon Aramon

Imagine la suite de l’illustration Bibliothèque D’aramon Aramon vendredi 3 octobre 2025.

Imagine la suite de l’illustration Vendredi 3 octobre, 17h00 Bibliothèque D’aramon Gard

Nombre limité à 12 enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Imagine la suite de l’illustration

Animation dessin, proposée aux enfants de 6 à 10 ans au sein de la médiathèque d’Aramon (30) de 17h à 18h. En partant d’une illustration d’un album. Les enfants devront imagioner la suite de l’image et la dessiner pour creer leur illustration. Cet atelier permettra aux enfants de découvrir le monde la lecture au travers des différentes illustrations et de favoriser leur imaginaire.

Bibliothèque D’aramon Cours Victor Hugo 30390 Aramon Aramon 30390 Gard Occitanie 0466573753 https://www.aramon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0466573753 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@aramon.fr »}] Parking gratuit à proximité

Imagine la suite de l’illustration

mairie d’Aramon