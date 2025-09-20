Imagine la ville de demain Bibliothèque Pablo Neruda Pessac

Imagine la ville de demain Bibliothèque Pablo Neruda Pessac samedi 20 septembre 2025.

Imagine la ville de demain Samedi 20 septembre, 14h00 Bibliothèque Pablo Neruda Gironde

Gratuit. Matériel fourni par nos soins. Ouverture des réservations le 28 août 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Atelier « invente ta ville » – Pour les 12/13 ans

Envie de créer une ville belle et à ton image ? Imagine-la avec ses bâtiments, ses espaces verts, ses coins de détente et de loisirs… tout en regardant vers l’avenir. Un atelier pour inventer ta ville idéale, pleine d’espoir et d’énergie vitale.

Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis allée des Mimosas, 33600 Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}]

Atelier « invente ta ville » – Pour les 12/13 ans

© Freepik