Imagine Summit – L'innovation désirable #2

Couvent des Jacobins Rennes jeudi 4 décembre 2025.

Imagine Summit – L’innovation désirable #2 Couvent des Jacobins Rennes Jeudi 4 décembre, 08h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Le Poool – La French Tech Rennes-St-Malo, l’Inria et Destination Rennes organisent Imagine Summit, le rendez-vous des acteurs de l’innovation.1 500 personnes sont attendues pour cette 10e édition.

Imagine Summit créé un temps de rencontre entre acteurs d’univers professionnels différents. Ces échanges inspirent, créent et accélèrent les collaborations et les projets. Ainsi, startups, grandes entreprises, acteurs publics, acteurs de l’ESS, chercheurs, académiques ou porteurs de projet sont réunis sur une journée et en un seul lieu, pour un condensé d’inspiration, une compréhension des enjeux et des usages mais également des opportunités d’affaires.

Le thème principal de cette nouvelle édition d’Imagine Summit sera l’innovation désirable. Qu’est-ce qui nous donne envie au quotidien, qu’est-ce qui stimule l’énergie entrepreneuriale et nous décide à agir ensemble ? Cette année, il sera bien évidemment question diIntelligence artificielle… mais pas que ! Alimentation désirable, innovations olympiques, transport décarboné, business et temps long ou encore économie sociale et solidaire seront également au programme.

[Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d’Imagine Summit](https://www.imagine-summit.tech/fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T08:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T18:30:00.000+01:00

Couvent des Jacobins Place Sainte Anne, 35000 Rennes Centre Rennes Ille-et-Vilaine