Imagine ta forme des lieux Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot

Imagine ta forme des lieux

Rue des Jardins Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Le musée de Gajac présente des photographies de Fernanda Sánchez-Paredes. Cette artiste se promène aux quatre coins de la France pour photographier les lieux du quotidien. Viens plonger dans ses paysages et inspire-toi pour créer ton paysage vivant !

Pour les 7-11 ans Inscription obligatoire.

Rue des Jardins Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Imagine ta forme des lieux

The Musée de Gajac presents photographs by Fernanda Sánchez-Paredes. This artist travels to the four corners of France to photograph everyday places. Come and immerse yourself in her landscapes and get inspired to create your own living landscape!

Ages 7-11 Registration required.

