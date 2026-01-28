Imagine ta forme des lieux Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot
Imagine ta forme des lieux Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot mercredi 15 avril 2026.
Imagine ta forme des lieux
Rue des Jardins Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Le musée de Gajac présente des photographies de Fernanda Sánchez-Paredes. Cette artiste se promène aux quatre coins de la France pour photographier les lieux du quotidien.
Viens plonger dans ses paysages et créer ton paysage vivant!
Pour les 7-11 ans Inscription obligatoire.
Rue des Jardins Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
English : Imagine ta forme des lieux
The Musée de Gajac presents photographs by Fernanda Sánchez-Paredes. This artist travels to the four corners of France to photograph everyday places.
Come and immerse yourself in her landscapes and create your own living landscape!
Ages 7-11 Registration required.
L’événement Imagine ta forme des lieux Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot