Imagine-toi artiste ! à la Maison PARRA – Maison PARRA Marmande, 6 juin 2025 14:00, Marmande.

Lot-et-Garonne

Imagine-toi artiste ! à la Maison PARRA Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 14:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

Date(s) :

2025-06-06

Imagine-toi artiste ! La Maison PARRA vous ouvre les portes de son Jardin Fantastique

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2025, la Maison PARRA invite petits et grands à un voyage sensoriel et artistique hors du temps. Du vendredi 6 au dimanche 8 juin, le public est convié à découvrir le Jardin Fantastique, un espace unique où la nature rencontre l’art et l’imaginaire.

Une immersion artistique dans la nature

Imagine toi artiste ! telle est l’invitation lancée par la Maison PARRA. Laissez vous emporter dans un parcours inédit à travers les siècles et découvrez comment les peintres, d’hier à aujourd’hui, ont représenté la nature de la campagne bucolique aux paysages urbains. Une promenade poétique et sensorielle vous attend dans ce jardin pas comme les autres. .

Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 15 42 58 contact.maison.parra@gmail.com

English : Imagine-toi artiste ! à la Maison PARRA

« Imagine yourself an artist! maison PARRA opens the doors to its Jardin Fantastique

For the Rendez-vous aux Jardins 2025, Maison PARRA invites young and old to take a sensory and artistic journey out of time.

German : Imagine-toi artiste ! à la Maison PARRA

» Stell dir vor, du bist Künstler! » Das Maison PARRA öffnet Ihnen die Türen zu seinem fantastischen Garten

Anlässlich des Rendez-vous aux Jardins 2025 lädt das Maison PARRA Groß und Klein zu einer sinnlichen und künstlerischen Reise außerhalb der Zeit ein.

Italiano :

« Immagina di essere un artista! la Maison PARRA apre le porte del suo Jardin Fantastique

Nell’ambito delle celebrazioni del Rendez-vous aux Jardins 2025, la Maison PARRA invita grandi e piccini a compiere un viaggio sensoriale e artistico fuori dal tempo.

Espanol : Imagine-toi artiste ! à la Maison PARRA

« ¡Imagínate un artista! maison PARRA abre las puertas de su Jardin Fantastique

En el marco de las celebraciones Rendez-vous aux Jardins 2025, Maison PARRA invita a grandes y pequeños a realizar un viaje sensorial y artístico fuera del tiempo.

