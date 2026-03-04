Imaginer des petites histoires, Médiathèque Pradettes, Toulouse

Imaginer des petites histoires Mercredi 17 juin, 15h00 Médiathèque Pradettes Haute-Garonne

Imaginer des petites histoires

Médiathèque des Pradettes

Durée : 2 h

Sur inscription à l’accueil ou au 05 61 22 22 16

Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France
05 61 22 22 16
https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes
Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc

Écriture pour les 8-12 ans