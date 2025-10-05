IMAGINER LA PLUIE – C.C.ARTHEMUSE Briec

IMAGINER LA PLUIE Début : 2025-12-16 à 19:00. Tarif : – euros.

Compagnie Tro-heol D’après le roman de Santiago PajaresFable philosophique pleine d’amour, la nouvelle création de la Compagnie Tro-heol, nous amène à poser un autre regard sur notre monde, nos besoins, nos désirs, sur ce qui est essentiel. Dans un monde postapocalyptique, une mère, et son fils, Ionah, âgé de neuf ans, se sont réfugiés dans le désert. Loin de toute chose matérielle et des ressentiments humains, l’enfant apprend les souvenirs du monde d’avant qu’il n’a pas connu et qu’il tente donc d’imaginer…Fidèle à ses influences, la compagnie mêle installations, marionnettes et théâtre d’objets et signe un spectacle sensible et poétique, irrigué de sources cinématographiques.

C.C.ARTHEMUSE 46 RUE DE LA BOISSIERE 29510 Briec 29