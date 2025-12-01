Imaginer la pluie Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

Imaginer la pluie

12 décembre 2025 19:00:00

20:20:00

2025-12-12

Cie Tro-heol. Tout public, dès 10 ans

Ionah 9 ans et sa mère Aashta sont réfugiés dans le désert. Loin de toute vie matérielle, ils vivent seuls à l’écart d’une civilisation presque disparue, rongée par la haine et la cupidité. Ionah apprend de sa mère l’écriture et quelques souvenirs du monde d’avant le son du piano, la pluie qui tombe, l’odeur du café. Faute de les connaître, il tente de les imaginer et écrit les mots sur le sable, pour ne pas oublier. Elle lui transmet ses valeurs et de précieux conseils pour le préparer à la rencontre d’autres humains. Ionah grandit. Au décès de sa mère, il part pour un périple par-delà les dunes où il y connaîtra l’amitié et portera l’histoire du Monde et celle de sa mère.

Imaginer la pluie de Santiago Pajares est une fable philosophique qui invite à poser un autre regard sur le monde et sur nos besoins. Un conte exquis sur l’horizon infini des possibles, sur le désert intérieur de chacun, composé d’épreuves, de rencontres et de mirages. Le récit propose de ralentir et d’apprécier les petites victoires de chaque instant. Et si le but de la (sur)vie était de transmettre ?

La compagnie finistérienne Tro-heol mêle jeu, marionnettes, masques et décors jouant des échelles et d’outils du cinéma zoom et travelling emmènent du petit appentis de Ionah à l’immensité du désert à travers la beauté de ses tempêtes. .

