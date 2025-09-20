Imaginer les espaces publics de demain Espace numérique Le Combo Saint-Étienne

Imaginer les espaces publics de demain Samedi 20 septembre, 14h00 Espace numérique Le Combo Loire

Les étudiants de l’ENSASE (École nationale supérieure d’Architecture de Saint-Étienne) ont imaginé des espaces publics au sein de la commune de Saint-Paul-en-Cornillon. Une invitation à repenser les espaces collectifs par l’architecture. Découvrez les créations réalisées grâce aux machines du Combo du samedi 20 au samedi 27 septembre.

Présentation de l’exposition par les étudiants le samedi 20 septembre à 14h.

Espace numérique Le Combo 20 rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

