« Imaginez La Tour d’Aigues en 2050 » Château de La Tour d’Aigues La Tour-d’Aigues

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Présentation des réponses reçues au concours à idées lancé par le Conseil Consultatif de La Tour d’Aigues (avril/mai 2025). Réalisés sans aucune contrainte les dessins, illustrations, textes, récits, poèmes, montages photos offrent un nouveau regard sur l’aménagement urbain, l’environnement et la vie quotidienne du village de La Tour d’Aigues en 2050.

Château de La Tour d’Aigues Château de La Tour d’Aigues 84240 La Tour-d’Aigues La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 07 42 10 https://www.facebook.com/chateaudelatourdaigues Le château de La Tour d’Aigues en Vaucluse, propriété du Conseil Général, abrite depuis 1987, un musée des faïences. A l’occasion des travaux de restauration du château, effectués par le Conseil Général de Vaucluse, et des fouilles archéologiques menées de 1976 à 1980, un important ensemble de céramiques, verrerie, carreaux de pavement a été mis au jour. La Tour d’Aigues a été un centre de production de faïences durant la seconde moitié du XVIIIe siècle grâce » à Jean-Baptiste-Jérôme BRUNY (1724-1795), propriétaire du château. Ce descendant d’une famille de la grande bourgeoisie marseillaise était un érudit, un passionné d’histoire naturelle, de médecine, d’agronomie et grand amateur d’art. Son esprit d’entreprise, sa curiosité, son goût pour la recherche appliquée l’amena à tenter diverses expériences dans les domaines les plus variés : ainsi créa-t-il une faïencerie dans une bastide voisine du château dont certaines productions se trouvent au musée. Il s’entoura d’artistes, rechercha des gravures pouvant servir de modèles et, suivant en cela, son souci de maintenir un lien constant entre la science et le négoce, l’utile et le beau, il fit quelques essais de porcelaines.

Journées européennes du patrimoine 2025

