Imaginez, programmez et jouez avec « L’Atelier du Jeu Vidéo » sur Switch – Montargis, 4 juin 2025 16:00, Montargis.

Loiret

Imaginez, programmez et jouez avec « L’Atelier du Jeu Vidéo » sur Switch 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 16:00:00

fin : 2025-06-04 18:00:00

Date(s) :

2025-06-04

Imaginez, programmez et jouez avec « L’Atelier du Jeu Vidéo » sur Switch

Plongez dans la création d’un jeu vidéo avec “L’atelier du jeu vidéo” sur Switch !

Apprenez les bases de la programmation de manière ludique et interactive grâce aux nodons, de petits personnages qui vous permettront de donner vie à votre propre jeu, de détecter des actions, d’animer des personnages, d’ajouter du son… Une expérience immersive et accessible à tous pour s’initier au développement de jeux vidéo en s’amusant ! .

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

English :

Imagine, program and play with « L?Atelier du Jeu Vidéo » on Switch

German :

Imaginieren, programmieren und spielen mit « The Video Game Workshop » auf Switch

Italiano :

Immaginare, programmare e giocare con « L’Atelier du Jeu Vidéo » su Switch

Espanol :

Imagina, programa y juega con « L’Atelier du Jeu Vidéo » en Switch

L’événement Imaginez, programmez et jouez avec « L’Atelier du Jeu Vidéo » sur Switch Montargis a été mis à jour le 2025-05-22 par OT MONTARGIS