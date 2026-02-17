Imaginez votre future médiathèque Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Vous avez des idées ou envie d’inventer collectivement ? Avant le réaménagement de la médiathèque Luce Courville, venez, toute la journée, imaginer une médiathèque idéale : chacun pourra rêver à ce qu’il y préfère, ce qu’il aimerait pour bien s’y sentir et ce qu’il souhaiterait y trouver.De 10h à 13h, une participation libre permettra de s’exprimer avec des ateliers de construction en Lego, ou des explorations de matières et de formes pour réinventer les différents espaces et le mobilier.À partir de 11h30, un brunch sera proposé par l’ACMNN.De 14h30 à 17h30, un atelier Minecraft créé spécifiquement par l’Accoord proposera de reconstruire virtuellement une médiathèque idéale (sur inscription).Toute la journée, le public est également invité à contribuer à un mur à souhaits et à échanger avec les bibliothécaires.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



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