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Imaginez votre future médiathèque Médiathèque Luce Courville Nantes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Imaginez votre future médiathèque Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 Rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 10:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Vous avez des idées ou envie d’inventer collectivement ? Avant le réaménagement de la médiathèque Luce Courville, venez, toute la journée, imaginer une médiathèque idéale : chacun pourra rêver à ce qu’il y préfère, ce qu’il aimerait pour bien s’y sentir et ce qu’il souhaiterait y trouver.De 10h à 13h, une participation libre permettra de s’exprimer avec des ateliers de construction en Lego, ou des explorations de matières et de formes pour réinventer les différents espaces et le mobilier.À partir de 11h30, un brunch sera proposé par l’ACMNN.De 14h30 à 17h30, un atelier Minecraft créé spécifiquement par l’Accoord proposera de reconstruire virtuellement une médiathèque idéale (sur inscription).Toute la journée, le public est également invité à contribuer à un mur à souhaits et à échanger avec les bibliothécaires.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


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