Informations pratiques

Imaginons Bourg-L’Évêque en 2050 Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Vendredi 4 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Fictions et questions sur le changement climatique

Rennes en 2050, pour vous c’est lointain ? Angoissant ? Prometteur ? Profitez d’une soirée pour découvrir six fictions qui parlent de l’adaptation au changement climatique.

Une soirée pour imaginer à votre tour le futur de Rennes et du quartier Bourg-L’Évêque. En partenariat avec l’Audiar, agence d’urbanisme de l’aire rennaise et dans le cadre du cycle Futurs désirables proposé par la bibliothèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-04T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-04T20:30:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35



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