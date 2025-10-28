Imaginons demain jeux de société Colombelles

Imaginons demain jeux de société Colombelles mardi 28 octobre 2025.

Imaginons demain jeux de société

10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-28

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-10-28

La médiathèque met à votre disposition une malle contenant douze jeux de société coopératifs ou abordant les différentes thématiques du festival ! N’hésitez pas à venir jouer en famille ou entre amis.

La médiathèque met à votre disposition une malle contenant douze jeux de société coopératifs ou abordant les différentes thématiques du festival ! N’hésitez pas à venir jouer en famille ou entre amis.

Dans le cadre du festival Imaginons demain en partenariat avec la Bibliothèque du Calavos

Tout public .

10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Imaginons demain jeux de société

The mediatheque has put together a trunk containing twelve cooperative board games or games based on the different themes of the festival! Come and play with your family or friends.

German :

Die Mediathek stellt Ihnen einen Koffer mit zwölf Gesellschaftsspielen zur Verfügung, die entweder kooperativ sind oder die verschiedenen Themen des Festivals behandeln! Zögern Sie nicht und spielen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden.

Italiano :

La biblioteca multimediale ha messo insieme un baule contenente dodici giochi da tavolo cooperativi o giochi sui diversi temi del festival! Non esitate a venire a giocare con la vostra famiglia o i vostri amici.

Espanol :

La mediateca ha reunido un baúl con doce juegos de mesa cooperativos o sobre los diferentes temas del festival No dudes en venir a jugar con tu familia o amigos.

L’événement Imaginons demain jeux de société Colombelles a été mis à jour le 2025-09-23 par Calvados Attractivité