Imaginons ensemble les 10 ans de la Dynamo Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize

Imaginons ensemble les 10 ans de la Dynamo

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Réunissons nos envies, nos idées pour dessiner ensemble des ateliers

“ les 10 ans, ça se fête ! ” dans nos programmations à venir afin de préparer cette fête qui aura lieu en juin 2026 !

Let’s bring together our ideas and desires to design workshops around

“10 years — let’s celebrate!” in our upcoming programs, and prepare for the big celebration taking place in June 2026! .

+33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com

