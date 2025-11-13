Imaginons ensemble les 10 ans de la Dynamo Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize
Imaginons ensemble les 10 ans de la Dynamo Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize jeudi 13 novembre 2025.
Imaginons ensemble les 10 ans de la Dynamo
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse
2025-11-13
2025-11-13
2025-11-13
Réunissons nos envies, nos idées pour dessiner ensemble des ateliers
“ les 10 ans, ça se fête ! ” dans nos programmations à venir afin de préparer cette fête qui aura lieu en juin 2026 !
Let’s bring together our ideas and desires to design workshops around
“10 years — let’s celebrate!” in our upcoming programs, and prepare for the big celebration taking place in June 2026! .
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com
