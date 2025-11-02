IMAGO compagnie Melampo Baume-les-Dames

Le CARÉ Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-11-02 17:00:00

2025-11-02

IMAGO nous raconte un temps lent, un temps long, qu’il nous semble très important de mettre en avant aujourd’hui, dans un monde où notre temps est toujours très rapide et performant. Notre envie ici est de parler de cette période de fragilité, où il faut savoir attendre que quelque chose arrive. Pour changer, pour évoluer, pour grandir.

Entrée libre sur réservation auprès du Nouveau théâtre de Besançon.

Jeune public à partir de 5/6 ans. .

Le CARÉ Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 88 55 11 culture@baumelesdames.org

