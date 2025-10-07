IMAGO Festival A pas contés – La Minoterie Dijon

IMAGO 8 – 10 février 2026 Festival A pas contés – La Minoterie Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-08T15:00:00 – 2026-02-08T16:00:00

Fin : 2026-02-10T10:00:00 – 2026-02-10T11:00:00

IMAGO est un voyage vers l’infiniment petit, une loupe qui met en lumière la vie d’un tout petit être. Un changement d’échelle à hauteur d’insecte.

IMAGO est un voyage visuel : tout prêt, sous nos yeux, cet être se transforme. Il éclot, grandit, se métamorphose, s’envole.

IMAGO est un voyage sonore. Nos corps à travers des dispositifs de diffusion très particuliers vibrent et vivent au même rythme que ces transformations. Au travers de mots poétiques et d’une création musicale ‘live’.

Si nous pouvons vivre ensemble ce voyage, nous pouvons peut-être imaginer une autre façon de se relier aux petits et aux grands êtres qui nous entourent. À la vibration du vivant.

Nous pouvons ouvrir les yeux pour les entendre chuchoter : ce qui paraît une fin parfois est seulement le début d’une autre forme.

Théâtre corporel, sonore et visuel A partir de 6 ans (CP)

Compagnie MELAMPO

Création 7 Octobre 2025

Durée : 40 minutes (en cours)

Distribution :

Mise en scène – Eleonora Ribis

Avec – Jean Mathieu Van Der Haegen

Décor – Julia Morlot et Julien Lett

Costumes – Julia Morlot, Valentin Perrin et Nolwenn Caudan Construction du Décor – Julien Lett & Patrick Girot

Texte – Ramona Badescu

Création sonore – Anatole Buttin

Création des dispositifs sonores – Anatole Buttin & Clément Gautheron Création Lumières – Julien Barbazin

Régie de tournée – Julien Barbazin en alternance avec Nicolas Le Fur Administratrice de production et diffusion – Claire Thibault Communication – Bérénice Primot

Collaboration artistique à la recherche – Julia Peslier

Crédit photo : Fabio Falzone

Mentions :

Compagnie Melampo – Eleonora Ribis

La compagnie MELAMPO est conventionnée Drac Bourgogne-Franche-Comté de 2025 à 2026. Elle est conventionnée par la Ville de Dijon de 2025 à 2027 et est soutenue au fonctionnement par le Département de Côte d’Or.

SOUTIENS – PARTENAIRES – COPRODUCTEURS

MA scène nationale – Pays de Montbéliard (25), La Minoterie, scène conventionnée Art, Enfance Jeunesse (21), Le TOTEM – Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse à Avignon (84), ICI L’ONDE – Centre de création musicale à Dijon (21), Nouveau Théâtre – Centre Dramatique National de Besançon (25).

Financeurs institutionnels sollicités (en cours) : DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Région Bourgogne-Franche-Comté, Ville de Dijon.

Festival A pas contés – La Minoterie dijon Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté coordination@cie-melampo.com

MELAMPO / Eleonora Ribis Théâtre jeune public